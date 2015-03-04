Боевики в целом соблюдают прекращение огня, за 12 часов зафиксировано 12 нарушений

В то же время, некоторые бандформирования с временно неподконтрольной Украине территории продолжают обстрелы украинских позиций, используя в основном стрелковое оружие, сообщает пресс-центр АТО.

"Так, с 18 часов 3 марта и до 6 утра 4 марта под огонь террористов на Донецком направлении попали Опытное, Пески, Березовый. Из артиллерии около полуночи преступники били по Авдеевке, а из минометов и зенитной установки опять же по Водяному", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЗа день боевики больше 20 раз обстреляли позиции сил АТОНа Луганском направлении огневому удару из гранатометов и стрелкового оружия подверглось селение Счастье. Вблизи населенного пункта Лебединское под Мариуполем украинские позиции обстрелял снайпер.

Кроме того, за прошлые сутки зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника над населенными пунктами Красновка и Знаменовка.

"В общем, с 18 часов вчерашнего дня и до теперь террористы 12 раз применяли оружие против сил антитеррористической операции. Украинские воины продолжают укреплять линию обороны и готовятся к второму этапу передислокации артиллерийских систем на определенные во время международных договоренностей расстоянии", - сообщает пресс-центр.