Яценюк: в Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО

Яценюк убежден, что Украина должна стать частью совместной противоракетной и противовоздушной обороны.

“Мы стоим на передовой. Наши мужчины и женщины в военной форме доказали, что они являются нескореними. Помогите 42-миллионному государству доказать всему миру, что демократия – это не слова, Запад – это союзник, а Путин и Россия – агрессор. В этой борьбе каждый из демократического мира должен стоять вместе с Украиной и каждым украинцем”, - обратился лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк к партнерам по НАТО во время 12-го Киевского Форума 11 апреля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина должна получить реальное оборонительное вооружение от стран-членов Альянса. Он обратился к членам НАТО: “Не бойтесь, мы защищаем вас, а вы этим защищаете себя. Дайте нам возможность защитить свою свободу, свое государство, свою страну”.

Лидер “Народного фронта” подчеркнул, что Альянс должен включить Украину в коллективной системы безопасности: “Первый этап - на территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран-членов НАТО”.

“Это и совместные учения, это и взаимодействие, и четкий военный и политический и дипломатический сигнал, что Украина идет на пути к членству в НАТО”, - пояснил он.

“Нам необходимо, чтобы Украина стала частью совместной противоракетной и противовоздушной обороны. Мы будем так же защищать ваши границы. И дайте возможность защититься нам”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Другой гарантии безопасности для Украины, чем членство Украины в НАТО, просто не существует, подчеркнул лидер “Народного фронта”: “Мы сделаем НАТО сильнее. Мы сделаем Европу безопаснее. А вы, наши западные друзья и партнеры, только усугубите этим Альянс и собственную безопасность”.

Арсений Яценюк подчеркнул, что он “категорический противник любых дискуссий о том, что Альянс сегодня требует новой формы, что Альянс вообще надо отправить в прошлое, и что есть какая-то причудливая история о формирование европейской армии, которая без НАТО способна защитить Европу”: “Это фикция. Это словоблудие”.

“Альтернативы НАТО нет. Не существует альтернативы сильного взаимосвязи между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. И не просто взаимосвязи, а самого мощного партнерства, которое Европа и США всегда демонстрировали и во время, и после Второй мировой войны”, - подчеркнул он.

“Чем сильнее вы - тем сильнее мы. Поэтому давайте будем вместе сильными. А для этого надо принимать ответственные политические решения”, - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что в 2008 году как Глава парламента он с тогдашним Президентом и Премьер-министром подписывал обращение к НАТО относительно предоставления Украине плана действий относительно членства: “Прошло 11 лет. Обращение есть – плана нет”.

Арсений Яценюк обратился к странам-членам Альянса: “Проявите политическую волю. Проявите решительность. Продемонстрируйте всему миру, что мы вместе. И эта демонстрация – предоставить Украине план действий относительно членства в НАТО. Чтобы еще одна страна - мощная, сильная, которая доказала, что умеет бороться, - стала членом сильнейшего военно-политического Альянса, который защищает демократию и свободы. Не бойтесь”.

Нынешний Киевский Форум, который проходит 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертного сообщества из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится площадкой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.