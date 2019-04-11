В России заявили, что судьба "нормандского формата" зависит от результатов выборов президента в Украине

Такое заявление сделали в российском МИД.

Будущая судьба переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии напрямую будет зависеть от результатов украинских президентских выборов.

Об этом рассказал журналистам 11 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает ТАСС.

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"Надо подождать 21 апреля и не очень увлекаться гаданием на кофейной гуще. Итоги голосования во многом определят, будет ли ускорение в этом процессе, будет сам процесс более субстантивным и результативным или снова вернется к тому вялому безрезультатному обсуждению, которое, увы, было свойственно для позиции украинской стороны на протяжении последних лет", - заявил он.

В начале апреля в немецком правительстве заверили, что будут сотрудничать с любым кандидатом, который победит на выборах в Украине.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. Через неделю ЦИК официально объявила результаты голосования. Согласно результатам подсчета 100% бюллетеней, во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%). Тимошенко заняла третье место с результатом в 13,4%. Единственным регионом, где она одержала победу, стала Ивано-Франковская область. Порошенко победил во Львовской и Тернопольской областях, Юрий Бойко - в Луганской и Донецкой областях, а Зеленский - в остальных.

Зеленский призвал своего оппонента провести дебаты на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Порошенко на его вызов согласился. В МВД уже заявили о готовности обеспечить порядок на главной спортивной арене столицы.