Порошенко подписал закон о добровольном объединении территориальных общин

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Закон №157-VIII от 5 февраля регулирует отношения, возникающие в процессе добровольного объединения территориальных общин сел, поселков и городов. Закон содержит принципы добровольного объединения территориальных общин, определяет субъекты и основные условия добровольного объединения, описывает порядок объединения территориальных общин сел, поселков, городов и предоставления им государственной поддержки", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, парламент 5 февраля принял правительственный закон о добровольном объединении территориальных общин.

Закон направлен на децентрализацию публичной власти с реальным обеспечением общепризнанных европейских принципов организационной, правовой и финансовой самостоятельности органов местного самоуправления, предусмотренных Конституцией Украины принципов справедливого и беспристрастного распределения общественного богатства между гражданами и территориальными общинами.

Закон регулирует отношения, возникающие в процессе добровольного объединения территориальных общин сел, поселков, городов.