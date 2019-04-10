Кабинет министров поддержал увольнение председателя Одесской ОГА Степанова

Степанов считает свое увольнение незаконным.

Кабинет министров Украины одобрил решение об отставке председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Алексей Гончаренко после заседания правительства.

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"Отставка главы Херсонской области: по собственному желанию была поддержана, и председателя Одесской ОГА господина Степанова по предложению президента - это также было поддержано", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Степанова от должности председателя Одесской ОГА, а указом вдогонку вместо Степанова назначил временно исполняющим обязанности Сергея Паращенка.

Степанов отказался покидать свой пост и назвал указ президента о своем увольнении незаконным, поскольку уволить его глава государства может только по представлению Кабмина, а такого представления на тот момент не было.