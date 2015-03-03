Глава управления Госохраны о потасовках в Раде: "То, что идут драки – это культура"

Глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей пришел в Верховную Раду оценить последствия драки, состоявшейся сегодня между лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и Сергеем Мельничуком. Об этом сообщает Новое Время.

На вопрос журналиста о том, не боится ли он в свете сегодняшнего инцидента, что кто-то из депутатов может принести в Раду оружие, и это будет иметь более серьезные последствия, чем разгром пресс-поинта, Гелетей ответил, что пока не боится.

"Никто оружие в Верховную Раду не проносит. Не распускайте слухи", - ответил Гелетей.

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На аргумент о том, что у госохраны нет полномочий проверять и досматривать народных депутатов, он ответил, что существует "специальный порядок прохождения депутатов в Раду и они его придерживаются".

"Пока информации о том, что они заносят оружие в Раду, у нас нет, - сказал начальник Госохраны. - То, что идут драки, - это культура. Дискуссию вести нужно немножко иначе".

Напомним, сегодня, 3 марта в Верховной Раде произошла драка между лидером Радикальной партии Украины Олегом Ляшко и Сергеем Мельничуком. Из-за драки спикер парламента Владимир Гройсман объявил о закрытии утреннего заседания.

Мельничука исключили из рядов фракции Радикальной партии в Верховной Раде в начале февраля. 3 февраля Мельничук вошел в депутатскую группу Игоря Еремеева "Воля народа". Ляшко обрушился с критикой в адрес Мельничука, требуя от него сложить мандат и обзывая "тушкой".