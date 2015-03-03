Ляшко и Еремеев подрались из-за выяснений, чьей «тушкой» является Мельничук

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло тогда, когда после дискуссий, продолжавшихся по завершению заседание ВР, депутаты из фракции “Народный фронт”, сделав своеобразный коридор, дали возможность Мельничуку выйти из сессионного зала.

Перед этим произошла ссора между лидером группы «Воля народа» Игорем Еремеевым и лидером Фракции Радикальной партии Олегом Ляшко.

Ляшко заявил Еремееву, что они не выйдут из парламента до того времени, пока “тушка Мельничук не покинет сессионный зал”.

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Ляшко отметил: “Ты пригрел эту тушку, ты купил ее”. Также депутаты между собой выясняли чьей «тушкой» является Мельничук.

Состоялся диалог, во время которого Еремеев заявил: “Это моя тушка?”, в ответ Ляшко сказал: “это моя тушка”. После этого раздался смех как в сессионном зале, так и в ложе прессы.

Также Ляшко обвинил Еремеева в голосовании за диктаторские законы 16 января. После этих слов возникла небольшая потасовка между Ляшко и Еремеевым.

В настоящее время более 50 депутатов еще находятся в сессионном зале, но в нем уже нет ни Мельничука, ни Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, в парламенте между депутатами произошла драка, инициаторами которой стали лидер фракции Радикальной партии Ляшко и депутат Мельничук, который попал в парламент по спискам Радикальной партии, но сегодня вступил в депутатскую группу «Воля народа».