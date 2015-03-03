Заседание Рады закрыто из-за драки между Ляшко и Мельничуком
14:10, 03 марта 2015Политика
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В Верховной Раде произошла драка между народными депутатами Олегом Ляшко и Сергеем Мельничуком. В связи с чем утреннее заседание было досрочно закрыто.
В Раде снова подрались депутаты / УНИАН
В этой драке также приняли участие депутаты от Радикальной партии. Представители других фракций пытались их разнять.
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призвал прекратить драку. Однако не добившись успеха, он досрочно закрыл утреннее заседание.
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Напомним, Сергей Мельничук был исключен из фракции Радикальной партии, а сегодня он вошел в состав группы "Воля народа".
Ляшко подрался с бывшим соратником Мельничуком в Верховной Раде
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