Заседание Рады закрыто из-за драки между Ляшко и Мельничуком

В этой драке также приняли участие депутаты от Радикальной партии. Представители других фракций пытались их разнять.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призвал прекратить драку. Однако не добившись успеха, он досрочно закрыл утреннее заседание.

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Напомним, Сергей Мельничук был исключен из фракции Радикальной партии, а сегодня он вошел в состав группы "Воля народа".