Вице-спикер Рады Сыроид объяснила Шуфричу ситуацию на Донбассе: не "конфликт", а война с Россией

Сыроид добавила, что остановить эту войну может только победа над РФ.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид пояснила народному депутату Нестору Шуфричу (фракция «Оппозиционный блок»), что на востоке Украины не конфликт, а война с Россией.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время пленарного заседания, где рассматривается законопроект о функционировании украинского языка как государственного, Шуфрич отметил, что президент Петр Порошенко обещал завершить «этот конфликт» через две недели.

По словам Шуфрича, было сразу понятно, что за такой срок «этот конфликт завершить невозможно».

В ответ Сыроид отметила: «У нас нет конфликта на востоке Украины. У нас есть война России против Украины и остановить эту войну может только победа над Россией».

Обращаясь к Шуфричу, она призывала: «Поэтому не продавайтесь в очередной раз с этого места».

Позже Шуфрич признал, что часть людей в Украине воюет, но настаивал, что должна быть объяснена позиция президента Украины, который «договаривается о том, чтобы его яхту вернули из Балаклавы, который получает дивиденды - десятки миллионов долларов - от страны, которую он называет агрессором, когда у нас Россия является торговым партнером номер один по импорту и экспорту».

Напомним, в марте в Раде произошла перепалка между Княжицким и Шуфричем по поводу закона о языке.