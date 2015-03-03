Правда об убийстве Немцова никогда не будет раскрыта – глава разведки США
Директор национальной разведки США заявил, что разведывательное сообщество США не располагает информацией об убийстве российского оппозиционного лидера Бориса Немцова.
Об этом сообщает «Голос Америки».
При этом Джеймс Клэппер дал понять, что есть немалая вероятность того, что правда о потрясшем Россию политическом убийстве никогда не будет раскрыта.
«Мы не знаем. У нас нет никаких уникальных данных о том, кто это сделал, – сказал Клэппер, выступая в понедельник в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. – Опираясь на историю, рискну предположить, что мы никогда не узнаем».
Читайте такжеОхраной Немцов не пользовался, он был бесстрашный человек - адвокат оппозиционера
«Хотя я уверен, что сам президент Владимир Путин проведет личное расследование», – добавил Клэппер с сарказмом.
Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.