Правда об убийстве Немцова никогда не будет раскрыта – глава разведки США

Об этом сообщает «Голос Америки».

При этом Джеймс Клэппер дал понять, что есть немалая вероятность того, что правда о потрясшем Россию политическом убийстве никогда не будет раскрыта.

«Мы не знаем. У нас нет никаких уникальных данных о том, кто это сделал, – сказал Клэппер, выступая в понедельник в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. – Опираясь на историю, рискну предположить, что мы никогда не узнаем».

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«Хотя я уверен, что сам президент Владимир Путин проведет личное расследование», – добавил Клэппер с сарказмом.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля. Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.