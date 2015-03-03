Европа надеется, что Украина и Россия сами разберутся с поставкой газа в оккупированные районы

Об этом он заявил во вторник в Брюсселе во время конференции, посвященной энергетике, отвечая на вопрос собственного корреспондента агентства УНИАН.

"Я надеюсь, что они найдут решение. Если нет, то мы всегда готовы помочь", - заверил вице-президент ЕК.

По его словам, в ходе трехсторонних газовых переговоров Украины, России и ЕС, которые прошли в понедельник в Брюсселе, этому вопросу было посвящено много времени. "Мы вчера говорили о возможности создания трехсторонней экспертной группы, которая требовала бы полного доступа к различным документам по поставке и документации различных измерительных станций, чтобы установить факты - кто поставляет, кому, в каких объемах и какой является цена. Но окончательный вывод был таким, что две компании «Нафтогаз» и «Газпром» будут продолжать переговоры", - рассказал Шевчович.

Читайте также"Нафтогаз" оплатит только тот газ, который поступит через согласованные им пункты приемаОн подчеркнул, что эта проблема является "технически очень сложной, потому что есть разные трубы, разные измерительные станции в разных местах с обеих сторон". "Не легко установить точные факты относительно конкретной поставки газа. Мы даже направили европейских экспортеров, но и для них очень сложно установить конкретные и точные факты", - подчеркнул Шевчович.

Кроме того, из-за "разных объяснений, которые мы услышали от российской и украинской сторон относительно действующих контрактов, особенно в вопросе пунктов доставки на украинскую территорию, и другие аспекты", было решено "отложить этот вопрос в сторону от выполнения зимнего пакета". "Я ценю то, что Россия приняла предложение относительно того, что если им необходимо поставлять газ в эти конкретные регионы Донецкой и Луганской областей, эти поставки газа не будут засчитаны в предоплату, которую платит НАК «Нафтогаз» «Газпрому» за газ, который согласован доставить Украине. Если Европейскую комиссию попросят о помощи, мы это сделаем", - подчеркнул Шевчович.