Дурицкая прилетела в Киев

Украинская модель прилетела вместе с адвокатом Вадимом Прохоровым, с прессой общаться отказалась. Ее вывели из самолета так, чтобы она не пересекалась с журналистами, пишет ТСН.

"Она несколько дней провела после убийства близкого ей человека. Три дня продолжались следственные действия. Ну и понятно, что она сейчас не стремится к излишней публичности. Ей надо отдохнуть, потому что она в тяжелом состоянии... Она еле осталась живой и здоровой, к счастью, и, конечно, ей сейчас надо отдохнуть какое-то время", - сказал журналистам адвокат Дурицкой.

По его словам, на похороны Немцова Анна не поедет - у ее мамы проблемы со здоровьем, поэтому она решила остаться. В то же время адвокат Дурицкой летит обратно в Москву, чтобы почтить память убитого оппозиционера.

Ранее спикер украинского МИД Евгений Перебийнис сообщил в "Твиттере" о возвращении в Украину Анны Дурицкой

Гражданка Украины Анна Дурицкая, свидетель по делу об убийстве в России оппозиционера Бориса Немцова, уже вылетела из Москвы в Киев.

"Украинские дипломаты в Москве предоставили нашей гражданке все необходимое содействие в возвращении домой", - написал Перебийнис.

Читайте такжеМИД направил России ноту с требованием обеспечить возврат в Украину Дурицкой

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

На момент убийства с политиком была гражданка Украины Анна Дурицкая.

Полиция допрашивала ее в качестве свидетеля.