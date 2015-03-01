Гончаренко: полицейский назвал депутатское удостоверение "бумажкой"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что он находится в посольстве Украины в РФ и надеется, что «все будет хорошо».
Об этом политик сообщил по телефону в эфире телеканала Интер.
Гончаренко сказал: «Я нахожусь в посольстве Украины в Москве».
Он сообщил, что около 5 часов к нему не допускали никого с посольства и адвоката.
«Я очень благодарен нашему консулу, нашему адвокату, который помогает в Москве», - подчеркнул Гончаренко.
Он отметил, что при его задержании все прекрасно знали, что он народный депутат Украины, что у него дипломатический иммунитет. По его словам, один из офицеров сказал ему, что для него это удостоверение - «бумажка».
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Гончаренко назвал ситуацию со своим задержанием «полным безумием». По его словам, он знал Немцова и «не мог не приехать в Москву, чтобы поставить цветы на место, где его убили”.
”Но даже этого не дали сделать”, - отметил политик.
Гончаренко надеется, что«все будет хорошо». При этом он подчеркнул, что его не возможно запугать.