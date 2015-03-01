Порошенко подтвердил, что Гончаренко находится в посольстве Украины в РФ

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко находится на территории Посольства Украины в РФ.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук.

«Во исполнение моего поручения МИД, Генеральный Консул Украины в Москве только что доложил, что наш Алексей Гончаренко уже на территории Посольства Украины в России. Только что имел с ним телефонный разговор. Говорит, что чувствует себя лучше, чем год назад в Крыму», - написал глава государства.

По словам Порошенко, генеральный консул и адвокат сейчас рядом с Гончаренко, оказывают всю необходимую помощь.

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В то же время, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу Интер подчеркнул, что: все делалось для того, чтобы депутата освободили.

«Слава Богу, он сейчас находится в посольстве Украины», - отметил Гройсман.

По его словам, «Алексей очень боевой, и с настроением у него все нормально».

Гройсман выразил надежду, что политик завтра вернется в Украину. При этом напомнил, что Гончаренко является членом ПАСЕ.