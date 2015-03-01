Глава украинской делегации в ПАСЕ: задержание Гончаренко - вершина цинизма и произвола

Глава украинской делегации в ПАСЕ требует немедленного освобождения народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Требую от имени всех своих коллег, как глава делегации и как вице-президент ПАСЕ. Арест Гончаренко в день поддержки другого незаконно арестованного депутата и делегата в ПАСЕ Надежды Савченко во время траурного марша памяти зверски убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова - вершина цинизма и произвола», - подчеркнул политик.

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Он также подчеркнул, что полиция Москвы проигнорировала дипломатический иммунитет Гончаренко и продемонстрировала полное неуважение к основным принципам международного права.

«Подобное поведение российской власти дает дополнительные основания для ужесточения санкций против делегации РФ в ПАСЕ», - считает Арьев.

«Я обращаюсь к Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду и президенту ПАСЕ Анн Брассер сделать все возможное для освобождения Гончаренко и Савченко», - отметил вице-президент ПАСЕ.

Он также выразил благодарность руководству политических групп-Европейской Народной Партии и Европейских консерваторов за готовность немедленно включиться в дело освобождения уже второго народного депутата Украины, незаконно и безосновательно арестованного в Москве.

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Как сообщал УНИАН, Гончаренко является инициатором в Одессе различных акций, направленных против агрессии РФ. Например, установка билбордов по случаю Дня Военно-морского флота со словами из популярной песни футбольных фанатов президента РФ Владимира Путина: «Ла-Ла-Ла!», Также - билбордов «Вова! Не делай маме нервы!» и т. д.