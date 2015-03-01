Нардепа Гончаренко допрашивают по делу о покушении на убийство россиянина в Одессе 2 мая

Народного депутата Украины Алексея Гончаренко, задержанного в Москве во время шествия памяти Бориса Немцова, допрашивают по делу о покушении на убийство гражданина России во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, передает Громадське.

«Следователь Главного следственного управления СК России, который расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, п. «З» ч. 2 ст. 117 УК РФ, покушение на убийство и пытки гражданина Российской Федерации во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, прибыл в отделение полиции, где допрашивается О. Гончаренко по обстоятельствам уголовного дела», - говорится в сообщении.

В свою очередь, консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко в комментарии Громадському сообщил, что его не допускают на встречу с Гончаренко. В качестве кого его допрашивают российские следователи также пока неизвестно.

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Также, к депутату не пускают адвокатов Марка Фейгина и Николая Полозова, которые подъехали в отделение милиции «Китай-город».

Подъехал к ОВД "Китай-город". К депутату Гончаренко не пускают адвокатов, меня и Полозова - Mark Feygin (@mark_feygin) March 1, 2015

Майор полиции Карташов Сергей Анатольевич номер жетона 017670 не пускает меня и адвоката Фейгина в ОВД Китай-город к депутату ВР Гончаренко. - Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 1, 2015

Ранее в главном управлении МВД Москвы заявили, что Алексей Гончаренко будет передан представителямСледственного комитета России «для проведения дальнейших процессуальных действий».

В свою очередь, один из лидеров сепаратистов Константин Долгов написал в FB: «Час назад я позвонил представителю СК РФ с требованием задержать Алексея Гончаренко, виновного в сожжении людей в Одессе 2 мая. Гончаренко сегодня находится в Москве на акции «немцовцев». И вот только что пришла информация, что Гончаренко задержан».