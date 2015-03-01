"Антимайдан" обвиняет задержанного нардепа Гончаренко в причастности к пожару в Одессе 2 мая

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания депутата Верховной рады Алексей Гончаренко, сообщает ТАСС.

"Он будет передан представителям СК [ сотрудникам Следственного комитета РФ - ред.] для проведения дальнейших процессуальных действий", - добавили в главке.

Факт задержания нардепа подтвердил и адвокат Марк Фейгин.

"Он действительно задержан, мне позвонили сейчас из Рады, мой коллега адвокат Логвинский, депутат. Меня попросили взять на себя защиту арестованного депутата Гончаренко, который сейчас находится в отделе полиции "Китай-Город", - рассказал адвокат.

Только что позвонили из Рады, мой коллега адвокат Логвинский, депутат. Меня просят взять на себя защиту арестованного депутата Гончаренко — Mark Feygin (@mark_feygin) March 1, 2015

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Защитник пояснил, что Гончаренко вменяют совершение правонарушения по статье 19.3 (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Между тем движение "Антимайдан" распространило заявление, в котором утверждает, якобы Гончаренко присутствовал на Куликовом Поле в Одессе 2 мая и принимал непосредственное участие "в кровавой бойне, учиненной над активистами одесского "Антимайдана".

"Мы требуем арестовать этого человека... Он должен быть арестован и предстать перед судом", - подчеркивают в "Антимайдане".