Джемилев: Российский народ живет в стране, где ликвидация «неугодных» - норма

Об этом сообщает Радио Свобода.

«В Москве убит оппозиционер Борис Немцов. Соболезнуем его близким и его соратникам. И соболезнуем всему российскому народу, который, живя в 21-м веке, очутился в худших условиях советского союза, где ликвидация «неугодных» – норма», – цитирует Джемилева его пресс-служба.

В сообщении уполномоченного президента сказано, что Борис Немцов в последние недели был плотно занят организацией антивоенного марша в России, о чем он сообщил накануне конференции в Киеве 26 февраля, на которую Немцов также был приглашен.

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«Я полностью занят организацией антивоенного и антикризисного марша, который состоится 1 марта в Москве. Так что приехать, к сожалению, не смогу. Привет Мустафе Джемилеву и всем замечательным людям», – приводят слова Немцова в пресс-службе Джемилева.

Борис Немцов был убит несколькими выстрелами вечером в пятницу, 27 февраля, в самом центре Москвы. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Лидеры Украины, США и ЕС шокированы произошедшим и выражают надежду, что виновные будут наказаны. Следствие расследует факт по статье об убийстве.