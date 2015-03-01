Генсек ООН ожидает, что убийц Немцова накажут

Глава всемирной организации выразил соболезнования родным погибшего российского политика, сообщает Российская служба DW со ссылкой на Reuters.

Известие об убийстве российского оппозиционного политика шокировало генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

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Он выступил в субботу, 28 февраля, с осуждением жестокого преступления. В соответствующем заявлении, в частности, говорится, что глава всемирной организации "ожидает, что виновные будут быстро привлечены к ответственности".

Генсек ООН также выразил глубокие соболезнования "семье Немцова, его друзьям и сторонникам".

Ранее УНИАН сообщал, что следователи подозревают в убийстве Немцова Украину, либералов и исламистов, но не Путина.