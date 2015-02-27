Красный Крест не может оценить последствия российских "гумконвоев" в Украину
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер отмечает, что организация не может дать комплексную оценку последствий российских так называемых «гуманитарных конвоев».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мауэр сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о российских «гумконвоях», которые приезжают на оккупированные территории Донбасса, и обсуждался ли этот вопрос во время визита президента МККК в Москву.
Мауэр отметил, что этот вопрос во время встреч с российским руководством поднимался.
“Я дал более чем четко понять, что Международный комитет Красного Креста будет придерживаться принципов нейтральности, беспристрастности и полной прозрачности - все, что касается деятельности и оказания гуманитарной помощи Международным комитетом Красного Креста”, - сказал он и добавил, что МККК не может быть частью каких-то схем или механизмов, которые не соответствуют принципам международного гуманитарного права.
Читайте такжеЗначительная часть 16-го "гумконвою" РФ перевозила груз негуманитарного характера - пограничникиГоворя о последствиях российских «гумконвоев», Маурер отметил, что “не имеет четкой соответствующей оценки, согласно информации коллег, которые находятся на Донбассе”.
«Они действительно посещали несколько деревень и действительно видели, что некоторым людям была оказана гуманитарная помощь. Но, как я уже отмечал, какой комплексной оценки результатам этого гуманитарного конвоя у нас нет”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зоны боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.
В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.
Сегодня, 27 февраля, 16-й так называемый «гуманитарный конвой» пересек границу Украины и направился к Донецка и Луганска.