Красный Крест не может оценить последствия российских "гумконвоев" в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мауэр сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о российских «гумконвоях», которые приезжают на оккупированные территории Донбасса, и обсуждался ли этот вопрос во время визита президента МККК в Москву.

Мауэр отметил, что этот вопрос во время встреч с российским руководством поднимался.

“Я дал более чем четко понять, что Международный комитет Красного Креста будет придерживаться принципов нейтральности, беспристрастности и полной прозрачности - все, что касается деятельности и оказания гуманитарной помощи Международным комитетом Красного Креста”, - сказал он и добавил, что МККК не может быть частью каких-то схем или механизмов, которые не соответствуют принципам международного гуманитарного права.

Читайте такжеЗначительная часть 16-го "гумконвою" РФ перевозила груз негуманитарного характера - пограничникиГоворя о последствиях российских «гумконвоев», Маурер отметил, что “не имеет четкой соответствующей оценки, согласно информации коллег, которые находятся на Донбассе”.

«Они действительно посещали несколько деревень и действительно видели, что некоторым людям была оказана гуманитарная помощь. Но, как я уже отмечал, какой комплексной оценки результатам этого гуманитарного конвоя у нас нет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зоны боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Сегодня, 27 февраля, 16-й так называемый «гуманитарный конвой» пересек границу Украины и направился к Донецка и Луганска.