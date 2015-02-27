170 фур очередного «гумконвоя» России пересекли украинскую границу

Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов, передает ТАСС.

"На двух пограничных пунктах пропуска Донецк и Матвеев- Курган завершено таможенное оформление грузов. Все машины прошли таможенный и пограничный контроль в установленном порядке", - сказал он.

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Сообщается, что в состав «гумконвоя» входят 170 автомобилей, которые везут груз весом в 1,8 тысяч тонн. Более 80 автомобилей следуют в Луганск и столько же - в Донецк.

Напомним, предыдущая колона с "гуманитарным грузом" прибыла 20 февраля. Однако украинские пограничники и представители Международного Красного Креста не имеют доступа к проверке грузов, которые ввозятся в Украину.