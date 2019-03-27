Против кандидата в президенты Украины откроют дело из-за "вояжа" в Москву

"Законная реакция не заставит себя ждать", - заверил генпрокурор.

Сегодня, 27 марта, будет зарегистрировано производство относительно незаконного пересечения границы кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком во время поездки в Москву 22 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Кабинета министров.

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы", - сказал Луценко.

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По его словам, вопрос "не только к аерослужбе, а и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку".

"Тем не менее, производство будет зарегистрировано и законная реакция не заставит себя ждать", - заметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко заметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины "не проявляет активности" в решении этого вопроса.