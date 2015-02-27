Прокуратура 8 часов проводила обыск в Печерском суде

Об этом сообщает ТСН.

"В результате обыска установлены необходимые доказательства в электронном и бумажном виде. Согласно постановлению суда, необходимые документы изъяты, приобщены к уголовному производству, назначены компьютерно-техническая и другие экспертизы. Досудебное следствие продолжается", - сказал после окончания обыска следователь по особенно важным делам следственного отдела прокуратуры города Киева Владимир Иванцов.

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Напомним, прокуратура проводила обыски в рамках уголовных производств в отношении одиозных судей Печерского суда Оксаны Царевич и Виктора Кицюка.

Ранее прокуратура вызвала на допрос Оксану Царевич, судьи могут вынести подозрение за вынесение решений по делу автомайдановцев.