Савченко ответила Джемилеву, что не прекратит голодать

Письмо от заключенной в Москве Савченко, переданное через адвокатов, опубликовала корреспондент агентства France Press Мария Антонова в Twitter.

Савченко поблагодарила Джемилева за поддержку и заявила, что продолжит голодать, напомнив лидеру крымских татар о том, что он сам в свое время голодал в советской тюрьме 303 дня.

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"В свое время Вы совершили подвиг для своего народа, проголодав в тюрьме 303 дня! Если бы не ваш поступок, возможно Ваш народ никогда не смог бы вернуться на свою землю ... У меня есть достойный пример - это Вы! Я еще не так долго голодаю, но выдержу столько, сколько понадобится, чтобы мой народ имел право быть украинцами на украинской земле", - говорится в письме, написанном 26 февраля.

Как сообщал УНИАН, Савченко голодает уже 76 дней