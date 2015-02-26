Гройсман предлагает провести внеочередное заседание Совета 2 марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя ВР Дмитрий Столярчук после завершения заседания Совета коалиции.

Он отметил, что Гройсман во время этой встречи предложил в пятницу, 27 февраля, проработать проект изменений в госбюджет и сопровождающие законопроекты в комитетах, в субботу, 28 февраля, обсудить их на заседаниях фракций, в воскресенье, 1 марта, провести заседание Совета коалиции и согласовать позиции с тем, чтобы в понедельник на пленарном заседании парламента рассмотреть их.

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“Председатель Верховной Рады предложил провести в понедельник заседание для рассмотрения изменений в бюджет”, - сказал Столярчук.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам народного депутата от “Народного фронта” Виктории Сюмар, внеочередное заседание Рады может состояться 1 марта.