Внеочередное заседание Рады может пройти 1 марта - депутат

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в воскресенье, 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после завершения заседания Совета коалиции сказала народный депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар.

По ее словам, председатель ВР Владимир Гройсман даст поручение парламентским комитетам немедленно собраться завтра для предоставления выводов по предложенным законопроектам, которые связаны с изменениями в госбюджет на 2015 год.

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Как сказала Сюмар, возможно проведение внеочередной сессии раньше, чем во вторник, 3 марта.

«То есть мы завтра проведем заседание всех комитетов, получим выводы фракций, получат информацию депутаты. И мы очень надеемся, что, возможно, уже в воскресенье нам удастся провести внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены эти законопроекты и, возможно, некоторые кадровые решения», - отметила Сюмар.

На уточнение по поводу кадровых решений, в частности, будут ли касаться они правительственных чиновников, Сюмар ответила: «Не думаю. Думаю, что это скорее регуляторы».