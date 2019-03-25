Трамп и Меркель обсудили связанные с Украиной вопросы

Речь шла и о финансировании НАТО.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли.

Об этом сообщили в Белом доме и в правительстве Германии, передает Радио Свобода.

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В заявлении Белого дома сказано, что разговор руководителей двух государств касался торговли, дискуссий относительно «Брексита» в Великобритании и будущих встреч.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа также отметил, что речь шла и о финансировании НАТО.

Дональд Трамп уже давно критикует Германию и других союзников НАТО за то, что они, по его словам, не платят достаточно для собственной обороны, что становится финансовым бременем для США и ложится на плечи американских налогоплательщиков.

А представитель правительства Германии Стефен Сейберт заявил, что разговор также касался вопросов, связанных с Украиной, но не конкретизировал, о чем шла речь.