Порошенко дал старт созданию военно-гражданских администраций на Донбассе

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

"Возвращен с подписью от Президента (26.02.2015)", - сказано в статусе документа.

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон о военно-гражданских администрациях 3 февраля. Законом устанавливается, что военно-гражданские администрации - временные государственные органы, которые действуют на территории Донецкой и Луганской области в составе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины и предназначены для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участию в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущению гуманитарной катастрофы в районе проведения антитеррористической операции.