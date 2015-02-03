Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях

Верховная Рада Украины приняла закон о военно-гражданских администрациях (№ 1855).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 276 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что военно-гражданские администрации – временные государственные органы, действующие на территории Донецкой и Луганской области в составе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины и предназначенные для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, участия в противодействии диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы в районе проведения антитеррористической операции.

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Военно-гражданские администрации образуются в случае необходимости по решению президента Украины.

Военно-гражданские администрации населенных пунктов образуются в одном или нескольких населенных пунктах (селах, поселках, городах), в которых сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами Украины полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от исполнения своих полномочий или фактического неисполнения.

В районе, области военно-гражданские администрации образуются в случае несозыва сессии соответственно районного, областного совета в установленные Законом "О местном самоуправлении в Украине" сроки или для осуществления руководства в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности. В случае принятия решения об образовании районных, областных военно-гражданских администраций их статус приобретают соответственно районные, областные госадминистрации, а председатели районных, областных госадминистраций приобретают статус руководителей соответствующих военно-гражданских администраций.

Военно-гражданские администрации населенных пунктов формируются из военнослужащих воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лиц рядового и начальственного состава правоохранительных органов, которые откомандировываются в них в установленном законодательством порядке для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе, службе в правоохранительных органах без исключения из списков личного состава, а также работников, заключивших с Антитеррористическим центром при СБУ трудовой договор.

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Финансирование деятельности военно-гражданских администраций по исполнению полномочий органов местного самоуправления осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов, исполнение других функций – за счет средств государственного бюджета Украины.

Военно-гражданские администрации населенных пунктов на соответствующей территории осуществляют полномочия, в частности, по подготовке и утверждению программ социально-экономического и культурного развития соответствующих административно-территориальных единиц, целевым программам по другим вопросам местного самоуправления; обеспечению сбалансированного экономического и социального развития соответствующей территории, эффективного использования природных, трудовых и финансовых ресурсов; организации и участию в осуществлении мероприятий, связанных с мобилизационной подготовкой и гражданской защитой; осуществлению мероприятий по созданию надлежащих условий для функционирования пунктов пропуска через государственную границу; предоставлению согласия на передачу объектов из государственной в коммунальную собственность, а также относительно приобретения объектов государственной собственности; принятию в соответствии с законодательством решений об организации проведения в пределах соответствующей административно-территориальной единицы выборов органов государственной власти, местного самоуправления и сельского, поселкового, городского головы.

Районные, областные военно-гражданские администрации также способствуют формированию и перевозке через соответствующую территорию гуманитарных грузов для нужд мирного населения, проживающего на территории, неподконтрольной украинской власти.

Военно-гражданские администрации имеют право на соответствующей территории по согласованию с Антитеррористическим центром при СБУ, в частности:

1) устанавливать ограничения относительно пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без установленных документов;

2) временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах и участках местности;

3) организовывать проверку документов, удостоверяющих личность, у физических лиц, а в случае необходимости – осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;

4) изымать у граждан на хранение огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие, а у предприятий, учреждений и организаций также учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества.

Военно-гражданскую администрацию населенного пункта возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины.

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Военно-гражданские администрации осуществляют свои полномочия до прекращения их деятельности в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета, а в случае создания областных, районных военно-гражданских администраций для осуществления руководства в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности – до завершения антитеррористической операции.

Заключительными положениями определяется, в частности, что закон теряет действие через один год со дня его опубликования. Срок действия закона может быть продлен на основании указа президента, утвержденного Верховной Радой. Закон теряет действие в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях правового режима военного положения или объявления состояния войны.

Как сказал, представляя законопроект, один из его авторов, председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, он предусматривает "в освобожденных районах Донецкой и Луганской областей возможность возложения функций временно отсутствующих представительных органов местного самоуправления на органы государственной администрации, которые имеют право назначать на вакантные должности местного самоуправления гражданских или военных лиц".