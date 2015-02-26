Глава ОБСЕ призвал к прекращению боевых действий на Донбассе

Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на сайт ОБСЕ. Ивица Дачич приветствовал выраженную министрами иностранных дел Украины, Франции, Германии и РФ на встрече в Париже 24 февраля приверженность "полному осуществлению пакета мероприятий, согласованных в Минске".

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что боевики препятствуют работе наблюдателей на Донбассе

Ивица Дачич также принял во внимание последние сообщения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Ранее на этой неделе председатель этой миссии Эртугрул Апакан заявил, что стороны конфликта на Донбассе до сих пор не предоставили информацию о тяжелом вооружении и планах его отвода, как это предусматривают Минские договоренности.