Глава ОБСЕ призвал к прекращению боевых действий на Донбассе
08:57, 26 февраля 2015Политика
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Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал к прекращению боевых действий на Донбассе и немедленному отводу тяжелых вооружений от линии разграничения.
Фото: Facebook ОБСЕ
Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на сайт ОБСЕ. Ивица Дачич приветствовал выраженную министрами иностранных дел Украины, Франции, Германии и РФ на встрече в Париже 24 февраля приверженность "полному осуществлению пакета мероприятий, согласованных в Минске".
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Ивица Дачич также принял во внимание последние сообщения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Ранее на этой неделе председатель этой миссии Эртугрул Апакан заявил, что стороны конфликта на Донбассе до сих пор не предоставили информацию о тяжелом вооружении и планах его отвода, как это предусматривают Минские договоренности.
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