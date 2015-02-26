Россия против увеличения миссии ОБСЕ в Украине

Об этом сообщает канал 24 со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, Канерва призвал Россию больше способствовать соблюдению перемирия на востоке Украины и отметил, что организация обеспокоена нарушением режима прекращения огня со стороны боевиков.

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Напомним, мониторинговая миссия ОБСЕ может быть усилена в течение нескольких недель. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.