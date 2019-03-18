На митинге Порошенко в Ривне мужчину после крика "Ганьба" скрутили и увезли в неизвестном направлении (фото)

Мужчина во время выступления президента выкрикнул «Ганьба!». Полиция моментально скрутила мужчину, посадила в служебный автомобиль и увезла в неизвестном направлении.

Визит Порошенко в Ривне 18 марта не обошелся без эксцессов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Ривном состоялась встреча кандидата на пост президента Украины и действующего президента Петра Порошенко с общиной Ривного.

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Встреча проходила на площади Независимости. По оценке правоохранителей, площадь может вместить 5 тысяч человек. Сегодня он был заполнен процентов на 70. В 17 часов, когда анонсировалась встреча, на майдане можно было увидеть большинство работников бюджетных организаций областного центра.

Среди присутствующих на встрече были и те, кто не поддерживает Петра Порошенко. Один из них во время выступления гаранта выкрикнул «Ганьба!». Полиция моментально скрутила мужчину, посадила в служебный автомобиль и увезла в неизвестном направлении.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации областного управления Нацполиции Антон Крук, подозревается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. В целом же во время встречи Петра Порошенко с ривненчанами было, по свидетельству полиции, зарегистрировано 3 факта нарушения общественного порядка.