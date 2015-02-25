Люстрационный комитет подал иск в суд, чтобы уволить двух заместителей Авакова

Об этом сообщает сайт Общественного люстрационного комитета.

"В настоящее время заместителями Министра внутренних дел являются Виталий Сакал и Василий Паскал, которые незаконно пребывают на должностях, поскольку работали совокупно более одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года и подпадают под «автоматическую» люстрацию. Более того, Василия Паскала вообще не имели права назначать на должность, приказ об этом был подписан Премьер-министром в декабре 2014, то есть когда уже действовал Закон «Об очищении власти»", - сказано в сообщении Общественного люстрационного комитета.

Также отмечается, что люстрационный комитет неоднократно заявлял, что Виталий Сакал и Василий Паскал находятся на своих должностях незаконно, однако, ни МВД, ни премьер-министр не отреагировали на эти заявления. Поэтому Общественный совет по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины направила иск в Окружной административный суд города Киева с требованием признать противоправной бездеятельность Кабинета министров Украины относительно выполнения Закона Украины «Об очищении власти» и непринятия решения об увольнении двух заместителей Министра внутренних дел.

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Общественный люстрационный комитет сообщает также, что Василий Паскал с ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной милиции МВД Украины - начальника ГУКР, а с января 2012 года - начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины. Этот департамент обвиняют в преследовании євромайдановцев, в том числе Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Самому Паскалу также приписывают угрозы привлечь к уголовной ответственности активистов, о которых он публично заявлял еще 15 декабря, и фабрикации доказательств по делу Павлюченко.

В свою очередь Виталий Сакал также должен быть уволен, отмечают в комитете, поскольку в период с 26 декабря 2008 года по 5 августа 2011 года занимал должность заместителя начальника ГУМВД Украины в Киевской области - начальника главного следственного управления.

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В Общественном люстрационном комитете также отмечают, что на прямые вопросы народных депутатов во время заседания Комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности, почему он до сих пор не уволен, Виталий Сакал ответил, что его заявление об увольнении не подписывают.

По словам секретаря Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины Максима Маньковского, назначение на должности заместителей Министра внутренних дел, которые подпадают под действие люстрационного закона, является не только прямым нарушением законодательства, но и индикатором того, что очищение власти так и не стало лейтмотивом государственной кадровой политики.

Ранее УНИАН сообщал, что министр юстиции Павел Петренко исключил приостановку процесса люстрации, несмотря на замечания Венецианской комиссии.