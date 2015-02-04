Петренко исключает приостановку процесса люстрации
Министр юстиции Павел Петренко заявил, что процесс люстрация не будет преостанавливаться, несмотря на замечания Венецианской комиссии.
Об этом он сказал в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.
"Речь идет не о приостановлении люстрации. Те определенные замечания, которые были озвучены экспертом Венецианской комиссии, мы обязательно поправим", - заверил министр.
По его словам, сейчас в Украине продолжается вторая волна люстрации, когда проверку проходят высшие чиновники.
"Вопрос по проверке премьер-министра, которая длилась три недели, его проверили за последние 10 лет, это очень правильный подход. Он прошел проверку", - рассказал Петренко.
"У меня была такая же ситуация, хотя я на самом деле на государственной службе чуть больше года, с конца 2012 года, но меня проверили за последние 12 лет, несмотря на то, что я работал в частном секторе, я был частным адвокатом. Но это правильно. Я поднял все свои документы. Фискальная служба проверила все доходы мои и расходы, и дала положительное заключение, что я прошел люстрационное проверку", - добавил он.
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Петренко сообщил, что генеральный прокурор и соответствующие прокуроры направили документы в Фискальную службу для проверки, однако результаты пока не известны.
Министр отметил, что президент как лицо, избранное на выборах, не проходит люстрационное проверку.
Петренко заверил, что сейчас люстрация приостановлена не будет.