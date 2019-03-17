Госдеп назвал "фарсом под дулами пистолетов" проведенный Россией "референдум" в Крыму

Российский "референдум" в Крыму по праву осужден международным сообществом.

Государственный департамент США назвал "фарсом под дулами пистолетов" проведенный Россией 5 лет назад "референдум" в Крыму.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Роберт Палладино, передает Радио Свобода.

"Российский так называемый референдум под дулами пистолетов в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом. Крым - это Украина", - заявил Палладино.

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Ранее УНИАН сообщал, что по словам спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, Соединенные Штаты Америки твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.