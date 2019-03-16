США "никогда не признают контроль Кремля над Крымом" - Волкер (видео)

5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма.

Соединенные Штаты Америки твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, сообщает посольство США в Киеве.

"5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом. Во время визита корабля ВМС США "Дональд Кук" в Одессу мы выразили четкую позицию - США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта «референдум» о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.