В Совбезе ООН Украина предлагает включить вопрос оккупации Крыма в минский переговорный процесс

Украина призывает Россию полностью выполнить Минские соглашения.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявляет, что Украина предлагает включить вопрос оккупации Крыма в минский переговорный процесс.

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Об этом Кислица заявил во время заседания Совета безопасности ООН по формуле Arria по поводу пятой годовщины российской оккупации Крыма.

"На этом заседании по Крыму я хотел бы обратиться к тем моим коллег, которые ссылались на Минские соглашения, когда говорили о Крыме. По иронии судьбы, было бы замечательно, если бы вопрос оккупации Крыма был частью Минских обсуждений. Но этого, к сожалению, не происходит. Поэтому, в следующий раз, когда вы будете говорить о Минских соглашениях, которые по нашему убеждению должны быть полностью выполнены тем же способом, которым они написаны... давайте используем возможность, чтобы включить вопрос оккупированного Крыма в минские обсуждения", - подчеркнул Кислица.

Как известно, Минские соглашения призваны мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.