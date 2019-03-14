"Чтоб все видели, кто есть кто": Киев направил ОБСЕ 68 страниц фотодоказательств нарушения Россией "Минска"
Министерство иностранных дел Украины направило СММ ОБСЕ ноту об обстрелах со стороны российских оккупантов на Донбассе. Нота дополнительно содержит 68 страниц фото о последствиях нарушения режима тишины Кремлем.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает «Обозреватель». Она добавила, что ноту направили 9 марта, однако ответа от партнеров ОБСЕ еще не поступало.
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"Нам было важно передать не только факты и свидетельства того, что вооруженными формированиями РФ был нарушен режим прекращения огня и все положения минских договоренностей. Нам было также важно предоставить еще фотодоказательства, то есть нота содержит еще 68 страниц приложения, где есть фотосвідчення, к каким последствиям привели обстрелы и вооруженные провокации со стороны вооруженных формирований РФ", – сказала она.
Важно, чтобы каждое государство-участник увидело, кто есть кто в этом процессе переговоров, отметила Зеленко. Она уточнила, что в ноте помещена информация на период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года.
"Для нас также важно, чтобы каждое государство признало очевидным факт нарушения именно со стороны России. 7 марта истек срок действия режима прекращения огня, то есть, те данные, которые помещены в нашей ноте, содержат информацию на период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года включительно. За день эта информация была собрана и проанализирована, установлены четкие цифры", – пояснила она.
Зеленко также уточнила, что украинскими военными зафиксирован 561 случай нарушения огня, из них 251 раз - с применением запрещенных минскими договоренностями вооружений. Начиная с 29 декабря погибли 12 украинских военнослужащих и 105 - получили ранения.