"Чтоб все видели, кто есть кто": Киев направил ОБСЕ 68 страниц фотодоказательств нарушения Россией "Минска"

Нота содержит 68 страниц фото о последствиях нарушения режима тишины Кремлем.

Министерство иностранных дел Украины направило СММ ОБСЕ ноту об обстрелах со стороны российских оккупантов на Донбассе. Нота дополнительно содержит 68 страниц фото о последствиях нарушения режима тишины Кремлем.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает «Обозреватель». Она добавила, что ноту направили 9 марта, однако ответа от партнеров ОБСЕ еще не поступало.

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"Нам было важно передать не только факты и свидетельства того, что вооруженными формированиями РФ был нарушен режим прекращения огня и все положения минских договоренностей. Нам было также важно предоставить еще фотодоказательства, то есть нота содержит еще 68 страниц приложения, где есть фотосвідчення, к каким последствиям привели обстрелы и вооруженные провокации со стороны вооруженных формирований РФ", – сказала она.

Важно, чтобы каждое государство-участник увидело, кто есть кто в этом процессе переговоров, отметила Зеленко. Она уточнила, что в ноте помещена информация на период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года.

"Для нас также важно, чтобы каждое государство признало очевидным факт нарушения именно со стороны России. 7 марта истек срок действия режима прекращения огня, то есть, те данные, которые помещены в нашей ноте, содержат информацию на период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года включительно. За день эта информация была собрана и проанализирована, установлены четкие цифры", – пояснила она.

Зеленко также уточнила, что украинскими военными зафиксирован 561 случай нарушения огня, из них 251 раз - с применением запрещенных минскими договоренностями вооружений. Начиная с 29 декабря погибли 12 украинских военнослужащих и 105 - получили ранения.