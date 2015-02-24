Гройсман: Украине нужно военное оборудование оборонного характера

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман во время встречи с председателем Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Зигфридом Браке в рамках официального визита в Брюссель.

Стороны обсудили ситуацию безопасности в Украине, проведение внутренних реформ, а также евроинтеграционные устремления нашего государства, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Гройсман подчеркнул, что никаких оснований для внутреннего конфликта на востоке Украины не существовало. Против Украины, отметил он, осуществляет военную, экономическую и информационную агрессию Российская Федерация.

По его словам, в настоящее время происходит агрессия не только против Украины, но и против демократии, территориальной целостности, свободы - фундаментальных демократических ценностей, на которых базируется мир.

Председатель ВР заявил, что Украина выполняла и будет выполнять в полном объеме все пункты Минских договоренностей, неоднократно подтверждала свою готовность к мирному разрешению конфликта на востоке, но «атаки на наше государство продолжаются».

В этом контексте Гройсман отметил необходимость повышения обороноспособности Украины. По его словам, Украина нуждается в предоставлении военного оборудования оборонного характера. «Это адекватный ответ», - сказал он.

Председатель Верховной Рады также заявил, что жители востока Украины не хотят автономии. «Они хотят избирать власть, хотят быть включенными в жизнь на своих территориях, хотят децентрализации и качественного местного самоуправления. И мы этот процесс начали», - сказал он, сообщив, что первые шаги на пути децентрализации, в частности, финансовой, уже сделаны.

Во время встречи также речь шла о евроинтеграции Украины.

«Я глубоко убежден, что Украина - это Европа. И борьба, которая развернулась год назад на Майдане, была реакцией на действия власти, которая не хотела подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Это является лучшим свидетельством стремления украинского народа отстаивать европейские ценности», - сказал Гройсман.

Читайте такжеЕвродепутат: оружие Украине должны предоставить Британия, Франция и СШАПри этом он отметил, что евроинтеграция Украины не является «шагом против России». «Это наше стремление жить по стандартам Европы. Мы будем идти этим путем независимо от того, нравится это России или нет», - сказал он.

Председатель Верховной Рады поблагодарил парламент Бельгии за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

В свою очередь, Браке выразил сожаление по поводу событий на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, Председатель Верховной Рады Украины 24 февраля находится с официальным визитом в Брюсселе.

В то же время, первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который находится с рабочим визитом в Канаде, заявил, что ключевой задачей для Украины является убедить своих партнеров в США в том, что для страны крайне важна поддержка вооружением - летальным и нелетальным.