Систему Совбеза ООН нужно реформировать - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Существующая сегодня система Совета безопасности ООН, она, к сожалению, не эффективна тогда, когда наступает действительно необходимость принятия быстрых, эффективных решений”, - сказал Перебыйнис.

Читайте такжеКлимкин призвал СБ ООН одобрить ввод миротворцев

Он отметил, что эта система также не эффективна в ситуации, когда член Совета безопасности ООН является агрессором.

“Поэтому, по нашему убеждению, и это убеждение не только Украины, но и подавляющего большинства членов ООН, в частности Совета безопасности, (эта система - УНИАН) нуждается в серьезном реформировании и по этому вопросу сейчас ведутся серьезные консультации всех членов организации”, - сказал Перебыйнис.

Он также отметил, что Россия очень часто злоупотребляет правом вето и использует его как индульгенцию для того, чтобы можно было захватывать новые территории.

Как сообщалось, ранее, в частности, президент Польши Бронислав Коморовский заявлял о необходимости реформирования Совета безопасности ООН из-за его неэффективности в конфликте на Донбассе.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивал, что нельзя позволить, чтобы в Совете Безопасности ООН право вето имела страна, совершающая агрессию против другой страны.

В то же время президент РФ Владимир Путин считает, что ООН остается эффективным инструментом для поиска консенсуса в международных вопросах, главное уметь пользоваться этим механизмом.