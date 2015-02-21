Всемирный конгресс украинцев призывает ООН направить на Донбасс миротворцев

Всемирный конгресс Украинцев (ВКУ) решительно призывает международное сообщество предоставить Украине оборонное оружие и усилить целевые санкции против России, которая, вопреки Минским договоренностям, продолжает вести артиллерийские обстрелы на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВКУ, Всемирный конгресс также призывает Организацию Объединенных Наций и Европейский Союз как можно скорее направить в Украину миротворческие миссии.

В пресс-службе напомнили, что председатель Европейского Совета Дональд Туск отметил: “Сегодня мы предстали перед реальностью, что почти за одну неделю было более 300 нарушений режима прекращения огня. Люди продолжают погибать. Мы явно доходим к пределу, когда дальнейшие дипломатические усилия будут напрасны, если они не будут подкреплены дальнейшими действиями”.

“Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество как можно скорее конкретно и эффективно помочь Украине остановить агрессорские действия России, являющиеся серьезной угрозой не только для независимости и территориальной целостности Украины, но и для мирового правопорядка", – заявил президент ВКУ Евгений Чолий.

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*** ВКУ является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Учрежденный в 1967 г., ВКУ был признан в 2003 г. неправительственной организацией в Экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций со специальным консультативным статусом.