Тимошенко поздравила католиков с Пасхой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила христианам западного обряда с Пасхой.

“Пасха Христова - величественный и чрезвычайно символический праздник. Праздник воскресения и обновления. Наша вера у пришествия в наш земной мир, а затем воскресение на небо Иисуса Христа, который является сыном Божьим, для всех верующих удостоверяет победу жизни вечного над смертью”, - говорится в приветствии, текст которого размещен на Правительственном портале.

“Для меня, как и каждого верующего человека, это день, свидетельствующий о торжестве добра над злом, правды над неправдой, веры над безверием”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр пожелала всем здоровья, успехов, воодушевления, а особенно – Веры, Надежды и Любви!