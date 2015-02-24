Комитет ВР по нацбезопасности выступил за увольнение Муженко с поста начальника Генштаба

Об этом заявил член комитета, первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народный фронт».

По его словам, комитет принял решение о создании рабочей группы по исследованию информации о ходе событий в Дебальцево и предоставление президенту своих выводов относительно действий Муженко.

«Речь будет идти о степени компетенции Муженко при принятии важнейших военных решений. Мы будем аргументировать, что должностное лицо не является профессиональным или адекватным в принятии решений в ситуации, что сложилась. Мы можем в бизнесе вести переговоры, а во время войны мы теряем человеческие жизни, и это главное - кто доводит до потерь и ухудшает ситуацию на фронте», - сказал Тетерев.

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«Мы должны убедить президента, что нам нужен более профессиональный руководитель Генштаба. Президент имеет свои мысли по этому поводу, поэтому именно работа этой комиссии заключается в отделении правдивых ситуаций от «сводок», которые ему подают руководители Минобороны и Генерального штаба», - подчеркнул Тетерук.

По словам Тетерука, во время военных действий Украина получила офицеров среднего и младшего звена, которые «своими действиями доказали способность принимать адекватные разумные решения и заслуживают на повышение».