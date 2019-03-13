По делу о хищениях в "Укроборонпроме" исчезли 87 листов переписки об "О.В" и "Игоре" - Холодницкий

По словам Холодницького, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины для реализации этих материалов нужно либо зарегистрировать новое производство, либо присоединить к уже расследуемому.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил об отсутствии в материалах уголовного производства о хищениях в Государственном концерне «Укроборонпром» переданных из военной прокуратуры 87 листов переписок фигурантов дела.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Временной следственной комиссии ВР по расследованию сведений относительно хищений в Вооруженных силах и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

«Документы действительно не были предоставлены (САП – УНИАН), были, действительно, переданы какие-то материалы выделенные из уголовного производства военной прокуратурой...это, действительно, было так, я до сих пор не получил ответа директора НАБУ, где эти материалы, но я получил ответ главного военного прокурора Матиоса, который подтвердил, что эти материалы направлялись – это 87 листов переписки, где упоминались О.В. (вероятно, бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский Олег Владимирович – УНИАН), Игорь (вероятно, сын Гладковского – УНИАН)», - заявил он.

По словам Холодницкого, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины, для реализации этих материалов нужно либо зарегистрировать новое производство, либо присоединить к уже расследуемому. «Ни одно, ни второе не было сделано, до сих пор мы не знаем, где находятся эти материалы и какова их была дальнейшая судьба. Это очень интересно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Холодницкий рассказал, как детективы НАБУ тормозили расследование дела о хищениях в "оборонке".