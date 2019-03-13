Прогуливали суды: Холодницкий рассказал о торможении детективами НАБУ дела о хищениях в "оборонке"

По словам руководителя САП, детективы НАБУ "потеряли интерес" к делу и не ходили на судебные заседания, на которых рассматривались их же ходатайства.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ открыло производство в отношении сделок в «обронке», которое было обнародовано в СМИ в марте 2016 года, однако с сентября 2016 года следствие по делу серьезно затормозилось и детективы утверждали, что дело не имеет перспектив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

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«Та информация, которой мы владеем как процессуальные руководители, и то, что есть в материалах производства, оказалось достаточным, чтобы понять, а что же было сделано - это производство по Харьковскому бронетанковому заводу, где мы впервые услышали об ООО «Оптимумспецдеталь», - отметил Холодницкий.

По его словам, 2 марта 2016 года детективы НАБУ внесли в ЕРДР сведения об этом преступлении.

«Суть возможного преступления заключалась в фиктивных поставках на Харьковский бронетанковый завод рядом предприятий, в том числе и «Оптимумспецдеталь» запчастей и комплектующих, всего на сумму в 56 млн грн», - сообщил он, добавив, что первые полгода следствие двигалось активно и уверенно. При том, что тогда в НАБУ было детективов втрое меньше, чем сейчас.

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«Сначала был детектив Литвиненко, который засветился в расследовании СМИ, в апреле дело принял детектив Завгородний, который продолжил активный сбор документации, необходимой для проведения экспертизы, чтобы установить сумму ущерба. Часть ООО оказались действительно фиктивными с директорами-бомжами. Время от времени трудности возникали и в получении судебных разрешений», - отметил руководитель САП.

«Начиная с сентября 2016 года, следствие по делу серьезно затормозилось, детективы резко потеряли интерес к расследованию дела, имел даже место случай, когда в октябре 2016 года детективы не пришли в суд поддержать собственное ходатайство о предоставлении разрешения на временный доступ к вещам и документам, и суд оставил его без удовлетворения», - сказал он.

Холодницкий сообщил, что в адрес заместителя директора НАБУ было направлено письмо, в котором указано на существенное снижение интенсивности расследования НАБУ.

«За этот период, за три года были проведены более 20 совещаний относительно этого производства, но позиция (НАБУ) оставалась неизменной – у дела нет перспектив, проводить по нему следственные действия не было необходимости, времени, и вообще мы будем работать тогда, когда нам дадут гарантии, что это дело пойдет в суд», - добавил глава САП.