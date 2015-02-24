ГПУ подозревает 20 сотрудников ФСБ России в преступлениях против Майдана

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, согласно требованиям действующего уголовного процессуального законодательства Украины, письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (организация, подготовка и совершение государственной измены организованной группой), в установленном порядке будет передано в Посольство РФ в Киеве и Генпрокуратуры РФ.

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Неопровержимые доказательства в совершении указанных преступлений, совершенных во время Революции достоинства, были добыты в ходе расследования уголовного производства в отношении бывших председателя СБУ, его первого заместителя, начальников департаментов по борьбе с киберпреступностью и защиты национальной государственности, которые своими действиями нанесли существенный ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, национальной и информационной безопасности Украины.

Сейчас арестовали бывшего начальника одного из департаментов СБУ, генерал-майора.