В ВР на фоне коррупционного скандала заговорили о возможном расформировании "Укроборонпрома"

«Мы должны расформировать концерн "Укроборонпром", передать управление государственными оборонными предприятиями центральному органу исполнительной власти в системе Кабинета министров», - подчеркнул председатель парламентской ВСК по хищениям в «оборонке».

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 г. Иван Винник не исключает разработки законопроекта о реформировании "Укроборонпрома".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"Комиссия, наверное, будет выходить на какое-то решение, возможно, в виде законопроекта по реформированию концерна "Укроборонпром". Здесь никакой интриги нет: это обязательство взяла на себя Украина, приняв закон о национальной безопасности. Мы должны расформировать концерн "Укроборонпром", передать управление государственными оборонными предприятиями центральному органу исполнительной власти в системе Кабинета министров", - считает Винник.

По его мнению, необходимо уничтожить риски коррупции, которые возникают в связи с тем, что "субъект хозяйствования, каковым является "Укроборонпром", одновременно исполняет регуляторную функцию в сфере безопасности и обороны, в сфере оборонно-промышленного комплекса".

По словам Винника, уже есть наработки по внесению изменений в закон об охране государственной тайны, что позволит снизить уровень секретности закупок по государственному оборонному заказу.