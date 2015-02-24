В России назвали "давлением на суд" требование ООН освободить Савченко

Об это УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«ООНовский чиновник позволил себе обратиться к «российским властям» с призывом «немедленно освободить» украинскую летчицу Савченко «по гуманитарным соображениям». Напоминаем в этой связи, что Савченко предъявлено обвинение в тяжком преступлении - соучастии в убийстве российских журналистов. Европейский суд по правам человека отказался применять в отношении этого дела правило 39 Регламента суда, что подтверждает законность и обоснованность содержания этой украинской гражданки под стражей», - заявили в МИД России.

В российском МИД расценили это заявление представителя ООН как «бесцеремонную и открытую попытку давления на правосудие».

Читайте такжеНемецким врачам разрешили посетить летчицу Савченко«Считаем абсолютно неприемлемой ситуацию, когда исполнительная ООНовская структура публично призывает государство-член ООН нарушить принцип верховенства права и пытается оказать влияние на судебное разбирательство», - отметили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщины». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку.

10 февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая 2015 года.