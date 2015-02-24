Сегодня в полдень в Париже начнутся переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД

Министры иностранных дел Франции Лоран Фабиус, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Украины Павел Климкин и России Сергей Лавров будут обсуждать пути выполнения Минских договоренностей. Информации о том, стороны примут совместное заявление и прокомментируют ход консультаций для прессы, пока нет. Об этом сообщает Радио Свобода.

Российское издание «Коммерсант» сообщает, что Сергей Лавров уже прибыл во французскую столицу для участия в переговорах.

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Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, однако принятые в Минске очередные договоренности об очередном прекращении огня постоянно нарушаются.