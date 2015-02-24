Депутаты Рады и Европарламента встретятся впервые после смены власти в Украине

Нынешнее заседание станет первым в обновленном составе - после парламентских выборов в Украине депутаты Европарламента и Верховной Рады еще не собирались, передает DW.DE.

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Пауза в межпарламентском сотрудничестве изрядно затянулась: последнее заседание Комитета межпарламентского сотрудничества состоялось еще в октябре 2013 года в Киеве.

В Киеве, и в Брюсселе надеются на новые импульсы от межпарламентской группы. На открытие должны прибыть председатель Верховной Рады Владимир Гройсман и президент Европарламента Мартин Шульц. Как пояснил посол Украины при ЕС Константин Елисеев, это придает событию значимости. "Обычно президент Европарламента не принимает участия в таких мероприятиях, но в этот раз, как символ солидарности и, чтобы подчеркнуть значение события, такое участие подтверждено", - сказал он.

Тема боевых действий на востоке Украины и выполнение минских соглашений станет одной из главных во время заседания. Ей депутаты посвятят весь вечер вторника, 24 февраля. Среди вопросов, внесенных в повестку дня, - ситуация на Донбассе, гуманитарные проблемы, политическое развитие в Украине, а также вопросы незаконной аннексии Крыма. "Это станет удобным случаем для обсуждения новых инициатив с точки зрения стабилизации ситуации в Украине и содействия имплементации минских договоренностей и противодействия агрессивным планам кремлевской власти", - убежден Константин Елисеев. Посол не исключает, что депутаты будут поднимать вопрос санкций в отношении России из-за невыполнения ею минских соглашений и захвата Дебальцево.

Представители Верховной Рады уже представили документы, которые они подготовили для заседания Комитета. Среди них - проекты резолюции и совместного заявления, предусматривающие, в частности, призыв к Евросоюзу применить "все международно-правовые инструменты для обеспечения мира и безопасности в Украине", имея в виду в том числе возможность введения миротворческой миссии.

Кроме того, в итоговых документах планируется отметить, что уже в течение года Украина является жертвой военной агрессии и экспансионистской политики России, в том числе незаконной аннексии Крыма и необъявленной гибридной войны.